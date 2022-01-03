Заместитель председателя временного кабинета министров Афганистана Абдул Салам Ханафи провел встречу в Кабуле с делегацией российских и афганских инвесторов.

"На встрече подробно обсуждались добыча нефти и газа, создание специализированных перерабатывающих заводов, систем добычи природного газа, а также строительство предприятия по производству цемента", - сообщил в понедельник замминистра информации и культуры в сформированном талибами временном правительстве Забихулла Муджахид.

Представители движения "Талибан" заверяют, что для инвесторов в стране будут созданы "хорошие условия и соответствующая инфраструктура".

О составе российской делегации не сообщается.

Представители движения не раз обращались с призывами инвестировать в страну, в том числе к руководству России.

۱/۲ ــ محترم مولوی صاحب عبدالسلام حنفی معاون ریاسة الوزرا با هیئت مشترک سرمایه‌گذاران افغانی و روسی در دفتر کاری خود دیدار نمود.

در این دیدار روی تلاش، استخراج و تاسیس پالایشگاه‌های نفت و گاز و دستگاه‌های سی‌ان‌جی و ال‌ان‌جی‌ و ایجاد شرکت تولید سمنت به تفصیل بحث و تبادل نظر شد. pic.twitter.com/3JWaVTesGy — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) January 3, 2022

По данным газеты "Ведомости", доля Афганистана во внешней торговле России незначительна. Страна не входит даже в первую сотню торговых партнеров. В 2020 году Россия экспортировала в Афганистан товаров на общую сумму в 153 миллиона долларов, импорт из Афганистана составил всего 3,5 миллиона долларов.

На сегодняшний день Афганистан является одним из беднейших государств на планете.

По данным Всемирного банка, ВВП Афганистана на душу населения составляет $516,7 (этот показатель ниже лишь у шести стран мира). Экономика страны сильно зависит от внешней финансовой поддержки, которая значительно сократилась после захвата власти талибами в августе 2021 года. При этом зарубежные активы Кабула были заморожены.

В декабре российские власти отправили в Афганистан три самолета с гуманитарной помощью.

* Движение «Талибан» признано в РФ террористической организацией и его деятельность в стране запрещена.