Бохоники: польские мусульмане помогают и мигрантам, и пограничникам

С одной стороны - мигранты, с другой - пограничники и военные. Жители тихой татарской деревни Бохоники пытаются помочь и тем, и другим. Бохоники расположены на востоке Польши, недалеко от пограничного перехода Кузница-Брузги. Нелегалам члены мусульманской общины доставляют предметы первой необходимости, сотрудникам польских сил безопасности - они предлагают горячие обеды.

Мацей Щеснович, глава мусульманской общины

"Мы видим, как страдают мигранты, и прежде всего маленькие дети. Мы видим, как они плачут. Это просто ужасно. Что касается нас, мы местные жители чувствуем себя в безопасности, пока военные охраняют границы. Но и военнослужащие, и пограничники, все они тоже измотаны. Так что мы стараемся что-то сделать для всех. Ситуация тяжелая и неприятная как для мигрантов, так и для наших солдат".

В минувший понедельник в Бохониках прошли похороны мигранта из Сирии , погибшего при попытке пересечь белорусско-польскую границу. В траурной церемонии приняли участие и сирийские граждане, давно обосновавшиеся в Польше.

Фидал Хассан, сириец, проживающий в Польше: "То, что сейчас происходит - настоящая трагедия. Правительства заинтересованных стран должны как-то вести диалог. Необходимо прийти к соглашению. Либо отправьте мигрантов обратно в государства откуда они прибыли, либо примите их здесь. Ну, или что-то в этом роде. Но не позволяйте им перемещаться туда-сюда, между границами. Оставлять людей у границы нельзя! Что будет дальше? Да просто бойня!"

Месяц назад тело сирийца Ахмада аль-Хасана нашли в реке недалеко от границы с Беларусью. Парню было всего 19 лет. Ахмад - один из по меньшей мере десяти погибших с начала миграционного кризиса. Жители деревни, похоронившие Ахмада, опасаются, что это не последний мигрант, чей путь в Европу закончится погостом.

Валери Горья, euronews: "Многие из тех, кто живут на востоке Польши, недалеко от границы с Беларусью, не хотят, чтобы мигрантов пустили на польскую территорию. Но есть и другое отношение к проблеме. Здесь, в Бохониках, считают, что к мигрантам, рисковавшим своей жизнью ради лучшей доли, надо проявлять сострадание и человечность. И это должно быть превыше политического расчета".