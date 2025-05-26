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Австрийский суд отменил приговор экс-канцлеру страны Себастьяну Курцу

Себастьян Курц, бывший федеральный канцлер Австрии, оправдан Высшим региональным судом Вены. 26 мая 2025 г.
Себастьян Курц, бывший федеральный канцлер Австрии, оправдан Высшим региональным судом Вены. 26 мая 2025 г. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews & AP
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Себастьян Курц не делал ложных заявлений, постановил Высший земельный суд Вены, отменив таким образом решение суда низшей инстанции и наказание экс-канцлеру Австрии в виде восьмимесячного испытательного срока.

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Высший земельный суд Вены оправдал бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца, признанного виновным в даче ложных показаний.

Ранее Венский земельный суд приговорил Курца к условному тюремному заключению сроком на восемь месяцев.

Согласно решению суда высшей инстанции, экс-канцлер не делал ложных заявлений в ходе парламентского коррупционного расследования во время его пребывания в правительстве.

Ибица-гейт: коррупционное расследование

В центре дела - показания Курца, данные им в ходе расследования во время его пребывания на посту канцлера Австрии. При нем в 2017 году была сформирована коалиция между консервативной Австрийской народной партией и правой Партией свободы Австрии. Коалиция распалась в 2019 году.

Прокуратура обвинила 38-летнего президента в том, что в июне 2020 года он сделал ложные заявления о своей роли в создании холдинговой компании OeBAG. Она должна была представлять государство в ряде компаний. Главой компании был назначен бывший близкий доверенный экс-канцлера Томас Шмид.

В феврале 2024 года Курц был признан виновным в даче ложных показаний относительно назначения наблюдательного совета компании, но не Шмида. Он был приговорен к восьми месяцам лишения свободы условно.

Судебный процесс длился четыре месяца. Впервые более чем за 30 лет бывший канцлер Австрии предстал перед судом.

"Выяснилось то, что я всегда говорил - а именно, что я не говорил неправду в ходе парламентского расследования", - сказал Курц в кратком заявлении журналистам после судебного заседания.

"Теперь у меня позади долгий период разбирательств, и, честно говоря, я хотел бы дать подробные комментарии, но прошу вас понять, что в первую очередь я хочу быть сейчас со своей семьей", - продолжил Курц.

Бывший сотрудник Бонелли осужден

В понедельник судьи подтвердили приговор бывшему руководителю аппарата Курца Бернхарду Бонелли за дачу ложных показаний парламентскому комитету по делу о его участии в выборе членов наблюдательного совета OeBAG. В прошлом году он был приговорен к шести месяцам условного заключения.

Курц заявил, что глубоко сожалеет о решении в отношении Бонелли.

Некогда Курц был восходящей звездой европейских консерваторов, но в 2021 году он ушел в отставку после начала отдельного коррупционного расследования и с тех пор не участвует в политике. Его Народная партия по-прежнему у руля под руководством нынешнего канцлера Кристиана Штокера.

Курц вызвал большой интерес своей антииммиграционной программой. Когда он стал лидером Народной партии, а затем федеральным канцлером в 2017 году ему был всего 31 год.

Видео, на котором вице-канцлер и тогдашний лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе предлагает услуги российскому инвестору, привело к концу работы первого правительства.

Курц вернулся на пост главы правительства в начале 2020 года в новой коалиции с "зелеными". Однако уже в октябре 2021 года последовала его отставка. "Зеленые" потребовали его замены после того, как прокуратура объявила о начале второго расследования по подозрению во взяточничестве и злоупотреблении доверием. Курц отрицает обвинения.

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Регулярно появлялись предположения о возможности возвращения Курца в политику.

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