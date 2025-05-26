Австрийский суд отменил приговор экс-канцлеру страны Себастьяну Курцу

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Высший земельный суд Вены оправдал бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца, признанного виновным в даче ложных показаний.

Ранее Венский земельный суд приговорил Курца к условному тюремному заключению сроком на восемь месяцев.

Согласно решению суда высшей инстанции, экс-канцлер не делал ложных заявлений в ходе парламентского коррупционного расследования во время его пребывания в правительстве.

Ибица-гейт: коррупционное расследование

В центре дела - показания Курца, данные им в ходе расследования во время его пребывания на посту канцлера Австрии. При нем в 2017 году была сформирована коалиция между консервативной Австрийской народной партией и правой Партией свободы Австрии. Коалиция распалась в 2019 году.

Прокуратура обвинила 38-летнего президента в том, что в июне 2020 года он сделал ложные заявления о своей роли в создании холдинговой компании OeBAG. Она должна была представлять государство в ряде компаний. Главой компании был назначен бывший близкий доверенный экс-канцлера Томас Шмид.

В феврале 2024 года Курц был признан виновным в даче ложных показаний относительно назначения наблюдательного совета компании, но не Шмида. Он был приговорен к восьми месяцам лишения свободы условно.

Судебный процесс длился четыре месяца. Впервые более чем за 30 лет бывший канцлер Австрии предстал перед судом.

"Выяснилось то, что я всегда говорил - а именно, что я не говорил неправду в ходе парламентского расследования", - сказал Курц в кратком заявлении журналистам после судебного заседания.

"Теперь у меня позади долгий период разбирательств, и, честно говоря, я хотел бы дать подробные комментарии, но прошу вас понять, что в первую очередь я хочу быть сейчас со своей семьей", - продолжил Курц.

Бывший сотрудник Бонелли осужден

В понедельник судьи подтвердили приговор бывшему руководителю аппарата Курца Бернхарду Бонелли за дачу ложных показаний парламентскому комитету по делу о его участии в выборе членов наблюдательного совета OeBAG. В прошлом году он был приговорен к шести месяцам условного заключения.

Курц заявил, что глубоко сожалеет о решении в отношении Бонелли.

Некогда Курц был восходящей звездой европейских консерваторов, но в 2021 году он ушел в отставку после начала отдельного коррупционного расследования и с тех пор не участвует в политике. Его Народная партия по-прежнему у руля под руководством нынешнего канцлера Кристиана Штокера.

Курц вызвал большой интерес своей антииммиграционной программой. Когда он стал лидером Народной партии, а затем федеральным канцлером в 2017 году ему был всего 31 год.

Видео, на котором вице-канцлер и тогдашний лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе предлагает услуги российскому инвестору, привело к концу работы первого правительства.

Курц вернулся на пост главы правительства в начале 2020 года в новой коалиции с "зелеными". Однако уже в октябре 2021 года последовала его отставка. "Зеленые" потребовали его замены после того, как прокуратура объявила о начале второго расследования по подозрению во взяточничестве и злоупотреблении доверием. Курц отрицает обвинения.

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Регулярно появлялись предположения о возможности возвращения Курца в политику.