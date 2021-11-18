Данные с мобильных в расследовании преступлений: запретить нельзя разрешить

Судебное решение, которое может иметь далеко идущие последствия для уголовно-процессуального права ЕС.

"Обобщённое и неизбирательное хранение данных о трафике и местоположении, относящихся к электронным коммуникациям, может применяться только при наличии угрозы национальной безопасности".

Такое заключение вынес генеральный прокурор Европейского суда Мануэль Кампос Санчес-Бордона. Там также говорится, что эта практика разрешена, например, в расследовании дел о терроризме, но не допускается в работе по раскрытию других преступлений, даже тяжких.

Вывод прокурора связан с громким делом об убийстве, произошедшем в Ирландии.

В 2013 году на окраине Дублина были обнаружены останки тела женщины. Экспертиза установила, что это 36-летняя работница по уходу за детьми Элейн О'Хара, пропавшая за несколько месяцев до того. За ходом расследования следила вся страна. Был задержан подозреваемый - архитектор Грэм Дуайер. В 2015-м он предстал перед судом присяжных и был приговорён к пожизненному заключению. Ключевыми для вынесения обвинительного вердикта были данные, полученные с мобильных телефонов жертвы и преступника.

Дуайер подал апелляцию в Европейский суд. При её рассмотрении генеральный прокурор высшей судебной инстанции ЕС заключил, что практика сбора данных, которую использовала ирландская полиция при расследовании дела об убийстве Элейн О'Хары, противоречит законодательству Евросоюза.

Заключение, опубликованное в четверг, не является официальным постановлением (его принимает непосредственно суд). Но оно призвано помочь судьям вынести решение и предшествует любому вердикту Европейского суда.

По словам Джанклаудио Мальджери, профессора права Бизнес-школы EDHEC в Лилле, судьи, вероятно, согласятся с мнением генпрокурора.

“Это заключение скорее всего суд подтвердит, потому что оно явно основывается на предыдущей судебной практике - не на заявлениях, которые делал генеральный прокурор ранее, а на двух недавних разибрательствах", - сказал он в интервью Euronews.

Если прогноз сбудется, то это может серьёзно отразиться на работе полиции в странах ЕС, а именно - на процессе сбора доказательств. Возможности правоохранительных органов собирать и использовать данные трафика и локализации с мобильных устройств при расследовании преступлений будут ограничены.

В отсутствие такой информации, вину Дуайера доказать было бы невозможно, утверждают ирландские власти. Адвокаты осуждённого упирают на то, что полиция использовала его телефоны как "устройства для слежки", а это "нарушает гражданские свободы" Дуайера.

Кампос Санчес-Бордона также отметил, что решение о доступе к данным мобильных телефонов в Ирландии принимается “по усмотрению сотрудника полиции определённой должности”. Что, по его словам, противоречит европейским законам о неприкосновенности частной жизни и защите персональных данных.

Как уточнил прокурор, "рассматривать вопрос о доступе к такой информации должен суд или иной независимый орган".

"Важным следствием всего этого для текущих расследований и текущей деятельности правоохранителей является то, что они должны получить разрешение от независимого органа, - объясняет профессор Мальджери. - В том случае был госпрокурор. Получается, что генпрокурор не считает госпрокурора независимым от правительства".

Как ожидается, решение по этому делу Европейский суд вынесет в марте следующего года.