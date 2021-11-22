Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект о запрете на распространение в средствах массовой информации и интернете сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.За распространение подобных сведений предлагается ввести административную ответственность.

В понедельник, 22 ноября, текст законопроекта появился в электронной базе Госдумы.

"Подобная информация, как правило, порождает напряженность в обществе, нетерпимость к сосуществованию людей разных национальностей и вероисповеданий, поскольку создает благоприятную почву для конфликтов. Поддержать данный проект федерального закона – это наш долг, – говорится в заявлении спикера парламента Чечни Магомеда Даудова.

В начале ноября некоторые СМИ сообщили об инциденте в Новой Москве, указав, что нападавшими были выходцы с Северного Кавказа, хотя позже выяснилось, что одной из сторон конфликта были уроженцы закавказской республики, граждане России. Власти Чечни выступили против необоснованных нападок на жителей южных регионов России. Глава республики Рамзан Кадыров обратился с призывом "не задевать в интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян".

"Вырастет целое поколение, которое будет думать, что Кавказ - это отдельное государство. Вы и без меня знаете, какие дальше будут трагические последствия. Не останется и мокрого места от единой самоидентичности граждан. Сегодня из тысяч преступлений, совершенных в разных уголках страны разными людьми, СМИ специально выбирают только те, где можно упомянуть уроженцев республик СКФО в негативном свете и начинают мусолить эту тему", - заявил Кадыров.

По словам лидера Чечни, "в стране действуют агенты иностранных государств, которые расшатывают эту тему, прикрываясь свободой слова".

Представители Чеченской республики не в первый раз предлагают ввести запрет на упоминание национальности и вероисповедания подозреваемых в преступлениях. В 2012 году с такой инициативой выступил депутат ГД РФ от Чечни Шамсаил Саралиев, объясняя свое предложение тем, что упоминание национальности и вероисповедания "провоцирует межнациональные конфликты и внедряет в сознание людей ложные, заведомо неправильные стереотипы."

Еще раньше, в 2007-м, подобный законопроект был внесен в Государственную думу РФ депутатами Московской городской думы.

Ни одно из этих предложений не было поддержано Госдумой, хотя в 2012-м за внесение поправок высказывался президент России Владимир Путин.

Преступник не имеет национальности: какая разница, к какой этнической группе относится человек, который нарушил норму закона? Владимир Путин президент России

"Преступник не имеет национальности: какая разница, к какой этнической группе относится человек, который нарушил норму закона?", - сказал тогда президент.

В этот раз в президентской администрации также выступили в поддержку инициативы. Заместитель руководителя администрации Магомедсалам Магомедов призвал журналистов обратить внимание на эту проблему и допустил, что за такие действия можно "даже привлекать к ответственности".

В Союзе журналистов России против внесения поправок. Глава СЖР Владимир Соловьев заявил, что запрещать СМИ что-либо неправильно, отметив, что в стране - свобода слова.

В информационно-аналитическом центре «Сова», который в частности занимается проблемами национализма и ксенофобии, подчеркивают, что в России достаточно инструментов для противодействия разжиганию межнациональной ненависти, и выразили предположение, что инициатива парламента Чечни вновь будет отклонена.

Эксперт центра Мария Кравченко в интервью Euronews сказала, что проблема немотивированного упоминания этнической и религиозной принадлежности участников криминальных эпизодов в СМИ существует, но в некоторых случаях такая информация представляет важный общественный интерес.

Действительно, СМИ - это мощный инструмент формирования негативных этнических стереотипов, но есть ситуации, когда такие упоминания мотивированы и без них невозможно описание преступлений. Запрет на упоминание этнической и религиозной принадлежности безусловно станет вторжением в право на свободу выражения мнений и свободу распространения информации. Он будет противоречить как конституционным гарантиям, так и международным стандартам в области прав человека.

С другой стороны, обсуждение национальности и вероисповедания преступника в СМИ могут быть далеко не нейтральными. Тут дело в том, каким образом преподносится информация. Если сообщение журналиста содержит призывы к насилию или к дискриминации, например "всех выставить вон" или "не давать права на работу", то такого рода высказывания караются в соответствии с российским законодательством. При первом правонарушении - по Административному кодексу, при повторном - по УК. Кроме того, существует журналистская этика. В России действует Общественная коллегия по жалобам на прессу. Когда появляются этические вопросы к журналистам, можно туда обращаться.

- Получается, что правовых инструментов достаточно и новые ограничения не требуются?

Да. Инструментов достаточно, и надо отметить, что как-то с этой проблемой справляются и в других странах, при том что такого запрета нет.

- Можно предположить, что в очередной раз эта инициатива будет отклонена?

Скорее всего так и будет. Я надеюсь, что так и произойдет.