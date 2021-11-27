Испанские полицейские против изменений закона

В Мадриде около 150 тысяч человек, в первую очередь полицейских, вышли на акцию протеста против изменений, которые планируется внести в закон о гражданской безопасности. В частности, правоохранители уверены, что нельзя отменять запрет на публикацию изображений сотрудников полиции, введённый законом 2015 года.

_"Съёмки полицейских влияют на их частную жизнь, поскольку их распространяют в социальных сетях, и уже отмечены случаи преследований".

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"Чтобы наша жизнь была безопасной, в первую очередь сами полицейские должны чувствовать себя в безопасности, чтобы они могли работать и защищать нас. У меня есть дети, и я хочу, чтобы они могли спокойно возвращаться домой, особенно мои дочери".

Левые партии внесли в закон изменения, по их словам, ради защиты участников манифестаций. В проекте — запрет на резиновые пули, запрет обыска на улице — только в специальных помещениях, ограничение времени содержания под стражей. В полиции уверены, что такие перемены сделают практически невозможной эффективную защиту порядка.