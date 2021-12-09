ЕС ещё на 10 лет продлевает "бесплатный роуминг" на континенте

Страны Евросоюза готовы ещё на десять лет продлить действие концепции "роуминг как дома": чтобы европейские потребители смогли пользоваться мобильной связью по всему континенту по ценам своего "домашнего" оператора. Система была введена летом 2017 года. С тех пор и до пандемии, по данным Еврокомиссии, использование мобильных данных выросло в 17 раз. Срок действия должен был истечь в следующем году.

Изначально в Брюсселе планировали, что любой потребитель мог получить услуги равно высокого качества в любой стране. Однако этот вопрос вызвал острые дискуссии — национальные правительства стремились сохранить выгоду для национальных операторов связи. Например Великобритания отменила бесплатный роуминг немедленно после "брексита".

В итоге было решено, что в роуминге будут предоставлены те же услуги, что и в "домашнем" договоре, но пользователя будут предупреждать, если их качество будет ниже.