ЕС готов обсуждать с Минском только судьбу мигрантов, но не санкции

Евросоюз не намерен обсуждать с Минском вопрос санкций в свете миграционного кризиса на границах. Это подтвердил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, отношение Брюсселя к международными мерам против правительства Александра Лукашенко остаётся неизменным.

Мы проведём технические консультации с участием агентств ООН, в частности, управления верховного комиссара ООН по правам человека и Международной организации по миграции, а также с белорусской стороной, чтобы способствовать репатриации людей, которые находятся на границе. Не идёт никакой речи о переговорах с режимом Лукашенко. Эрик Мамер официальный представитель Еврокомиссии

С критикой Минска выступили главы МИД стран «Большой семёрки». Они обвиняют белорусское руководство в организации незаконной миграции и требуют «прекратить агрессивную кампанию эксплуатации» людей. В заявлении министров сказано, что правительство Лукашенко таким образом пытается отвлечь внимание от нарушений прав человека.

Минск возлагает ответственность за кризис на западные страны. Эту позицию разделяет Москва. В очередной раз о роли Европы президент России Владимир Путин заговорил на заседании коллегии МИД:

«Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск. Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя сегодня на границе. Вы все же видите, интернет смотрите и телевидение. Первое, что приходит в голову: детей жалко просто. Маленькие дети там. Нет, поливают водой, слезоточивым газом, гранаты бросают туда, ночью вдоль границы вертолеты летают, сирены включают».

Варшава не исключает возможности привлечь к защите границ силы НАТО. В разгар кризиса своих военнослужащих в Польшу направила Великобритания — для проведения совместных учений, посвящённых, в том числе, противодействию гибридным угрозам.

С официальным визитом в республику приехал министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес. До этого он побывал в Киеве где, как пишет The Guardian, обсуждал перспективы военного сотрудничества с ближайшими к российским границам партнёрами.