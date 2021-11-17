Лукашенко и Меркель договорились вынести проблему миграционного кризиса на уровень Беларуси и ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора договорились вынести проблему миграционного кризиса на уровень Беларуси и ЕС. Об этом сообщает белорусское агентство Белта со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Лидеры Германии и Беларуси согласны, что "проблема должна быть поднята на уровень отношений Беларусь-ЕС". "Назначенные каждой стороной официальные лица должны немедленно начать переговоры", - говорится в сообщении.

Лидеры провели уже второй телефонный разговор за последние дни. После первого из них стало известно, что ЕС выделит сотни миллионов евро помощи мигрантам, для них на белорусской территории организовали убежище.

На этом фоне стало известно, что около трёхсот иракских мигрантов, которые провели на границе несколько недель, решили вернуться на родину. Национальная иракская авиакомпания организует для них рейсы.

Те беженцы, кто ещё не оставил надежду попасть в Европу, остаются на пограничном переходе Кузница-Брузги.

Польша решительно настроена не пускать нелегалов на свою территорию. Накануне силовики применили водомёты — при температуре воздуха не выше пяти градусов — против мигрантов, которые пытались пробиться через заграждения на пропускном пункте.