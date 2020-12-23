Британцев не оставят без фруктов и овощей

Lufthansa (флагманский авиаперевозчик Германии) доставила в Соединенное Королевстов 80 тонн фруктов и овощей, чтобы помочь британским супермаркетам пополнить запасы. Однако есть опасения, что несмоторя на снятие Францией запрета на транспортное сообщение, в магазинах образуется дефицит этих товаров.

Представители авиакомпании сообщили, что лайнеры загружены коробками с салатом латуком, цветной капустой, брокколи, клубникой и цитрусовыми. Lufthansa рассматривает возможность выполнения дополнительных рейсов со спецгрузом, для удовлетворения спроса.

Большую часть фруктов и овощей Великобритания ввозит из-за рубежа, в основном из стран Европейского Союза. Именно в этом заключается проблема.

В летние месяцы в королевстве выращивают салат-латук, малину и клубнику. С наступлением холодов, королевство вынуждено полагаться на импорт из ЕС. Например, в январе Великобритания обычно ввозит с континента 90% от необходимого для продажи потребителям салата латука. Между тем в июне страна практически полностью обходится зеленью, выращенной на местных фермах. Такая же история и с томатами.

По данным Федерации производителей продуктов питания и напитков, в зимнее время Соединенное Королевство импортирует около 50% продуктов. Из-за распространения нового штамма коронавируса континентальная Европа ввела дополнительные ограничения. Сложившаяся ситуация наглядно продемонстрировала важность транспортного маршрута Дувр-Кале для британских потребителей, которые боятся продовольственного кризиса.