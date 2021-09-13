Триумф Даниила Медведева

Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале US Open и вошел в историю как третий россиянин, выигравший турнир "Большого шлема". Его предшественниками в этой категории были Евгений Кафельников и Марат Сафин.

25-летний Даниил Медведев — вторая ракетка мира, а Джокович на данный момент признан лучшим теннисистом планеты. Для россиянина победа на US Open стала первой в карьере.

Победи в финале Джококович, он стал бы третьим в истории тенниса и первым за 52 года обладателем календарного "Большого шлема" в мужском одиночном разряде, однако упустил этот шанс.