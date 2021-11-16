"Они нам — газ, мы им — камни": мигранты штурмуют границу Польши

Во вторник утром ситуация на белорусско-польской границе вновь накалилась. Беженцы не оставляют попыток попасть на территорию Евросоюза. Видеозаписи, сделанные в районе КПП "Кузница", показывают мигрантов, которые пытаются разрушить заграждения и бросают в польских пограничников камни. Последние отвечают им водометами и слезоточивым газом.

"Это газ! И им разрешено! Мы спим в лесу уже девять ночей. В голоде и холоде. Мы ждем, что Европа откроет нам дорогу, но Польша никому не позволяет нам помочь. Они не дарят нам цветов, так что и мы не будем. Они нам — газ, мы им — камни. Будем обращаться с ними так же, как и они с нами", — говорит один из мигрантов.

"Абсолютно неприемлемое поведение польской стороны. Я думаю, что и слезоточивый газ, и водометы, и выстрелы поверх голов мигрантов в сторону государства Беларуси — это все отражает, я считаю, стремление скрыть свои действия", — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В свою очередь Евросоюз обвиняет Александра Лукашенко в использовании мигрантов для того, чтобы надавить на Брюссель и заставить его отказаться от санкций против Минска.