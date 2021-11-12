COP 26: мир ждет итогов климатического саммита

Две недели круглосуточных переговоров в Глазго по проблеме изменения климата, а финальной декларации все еще нет. Договориться не так просто: на карту поставлены национальные интересы стран-участниц. Ранее делегаты COP 26 признали необходимость сокращения использования ископаемого топлива, с целью не допустить повышения среднегодовой температуры на планете более чем на 1,5 полтора градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. Насколько это важно для каждого продемонстрировал Франс Тиммерманс первый заместитель председателя Еврокомиссии:

"Буквально час назад мой сын Марк прислал мне фотографию моего внука Киза. Ему исполнился год. И я подсчитал, в 20250-ом Кизу будет 31 год. Думаю, если мы преуспеем, внуку предстоит жить в мире, пригодном для существования. Он будет жить в стране с "зеленой" экономикой, чистым воздухом, в гармонии с окружающей средой. Если мы потерпим неудачу, сейчас и в ближайшие пару лет, Киз будет бороться с другими людьми за воду и пищу. Такова суровая реальность, с которой мы сталкиваемся".

В проекте, а он все еще может быть изменен, содержится призыв к правительствам ускорить постепенный отказ от угольной энергетики.

Джон Керри, спецпосланник США на COP 26: "Субсидии на ископаемое топливо должны исчезнуть. Мы являемся крупнейшим производителем нефти и газа в мире. И у нас есть некоторые из этих субсидий. Президент США Джо Байден внес законопроект, чтобы их отменить. Ежегодно мы пытаемся найти деньги, но за последние пять лет, шесть лет, два с половиной триллиона долларов ушли на поддержку проектов в области ископаемого топлива. Это настоящее безумие".

Двухнедельная конференция по климату сопровождалась многочисленными манифестациями. В пятницу сотни экоактивистов снова прошли маршем по улицам шотландского Глазго. Собравшиеся здесь демонстранты говорили журналистам, что этот саммит завершился провалом.