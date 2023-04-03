На выборах в Болгарии явного победителя нет

Пятые за последние два года всеобщие выборы в Болгарии завершились очень близкими, по данным экзит-полов, результатами правоцентристского ГЕРБаи коалицией партии "Продолжаем перемены" с Демократической Болгарией. Выборы прошли при низкой явке - 38% .

Болгарские эксперты полагают, что вряд ли стоит ожидать скорейшеего выхода страны из кризиса:

"Две политических силы, которые добились наилучших результатов, занимают одинаковые евроатлантические позиции по поводу войны в Украине, по поводу вступления Болгарии в еврозону и Шенген. Я думаю, что они не собираются сесть за стол переговоров, чтобы создать коалицию. Вот почему я полагаю, что политический кризис в Болгарии продолжится", - говорит Милен Желев, аналитик Софийского университета.

Лидеры политических сил, занявших первое и второе места, от комментариев пока воздерживаются. НО ДПС, либеральная партия, за которую в основном проголосовали турецкое и цыганское меньшинства страны, уже заявила, что присоединится к большинству. Её лидер Мустафа Карадйи сказал:

"Не ждите от нас установления красной линии, мы призываем к диалогу на национальном уровне".

Националисты партии "Возрождение", которых считают пророссийскими, заявили, что уходят в излорированную оппозицию.

"Единственное правительство, которое мы готовы поддержать, — это наше собственное правительство", - сказал лидер националистов Костадин Костадинов.

Болгарии нужна политическая стабильность для проведения основных институциональных реформ, которых требует ЕС, иначе страна может потерять 5 млрд евро , выделенных ЕС на её восстановление.