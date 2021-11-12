Болгария: "Продолжаем перемены" поборется за власть

Новый политический блок "Продолжаем перемены" удивил многих в Болгарии, стремительно ворвавшись на политическую арену. Кирилл Петков и Асен Василев, министры временного правительства, представили проект 19 сентября. Сегодня, по данным соцопросов компании "Тренд", у их альянса есть шанс занять второе место на воскресных всеобщих выборах.

Единственная проблема - канадское гражданство Петкова при том, что болгарская конституция двойного гражданства не признает. В конце октября высшая судебная инстанция постановила, что майский указ президента Радева о назначении Петкова министром экономики в составе первого технического правительства противоречит Конституции.

"Тема двойного гражданства Кирилла Петкова была главной в ходе предвыборной кампании. Его штаб отменил наше первое интервью. поскольку не хотел, чтобы кандидату задавали неудобные вопросы о решении конституционного суда", - передаёт из Софии наш специальный корреспондент Дамиан Воденичаров.

В конечном итоге корреспонденту Еuronews удалось встретиться с лидером блока "Продолжаем перемены" на одном из последних предвыборных митингов недалеко от столицы. По словам Петкова, спор в результате свёлся к тому, отказался ли он от канадского гражданства вовремя, чтобы стать министром.

"Очевидно, что это пиар-трюк наших оппонентов, - заявил Кирилл Петков. - В Конституции не сказано, когда именно можно или нужно отказываться от второго гражданства. Не существует законов, регулирующих этот вопрос! Я отказался от канадского гражданства 21 апреля, за несколько недель до того, как стал министром. Интерпретация событий судом появилась несколько месяцев спустя".

По мнению высшей судебной инстанции, все указы и решения Петкова на посту министра временного правительства недействительны. Но, по его словам, все эти перипетии сыграли в его пользу.

"Болгарам пришлось стать свидетелями спланированной атаки оппозиции на меня и наше движение. Это лучшее доказательство того, что мы действительно боремся против частных интересов в правительстве, что это не просто показуха", - добавил Петков.

Воскресные выборы - третьи в этом году в Болгарии, поскольку ни одна партия не смогла или не пожелала сформировать правительство по итогам апрельского и июльского голосования. За три дня до голосования соцопросы называют вероятным победителем блок партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил (ГЕРБ-СДС), которых готовы поддержать 24% избирателей. За второе место ожесточенную борьбу с блоком "Продолжаем перемены" (за него готовы проголосовать до 16,5% избирателей), ведёт коалиция "Болгарская социалистическая партия" (16%).