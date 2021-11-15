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Италия

На Сицилии — "оранжевый" уровень погодной опасности

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 Павел Барсуков
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Наводнения на Сицилии
Наводнения на Сицилии   -   Авторское право  Пожарно-спасательная служба Сицилии via Anadolu
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По меньшей мере один человек стал жертвой непогоды на итальянской Сардинии. Пожилого мужчину прямо в автомобиле снесло грязевым потоком. Врачи сообщают также о четырёх пострадавших жителях острова. На Сардинию обрушились сильные проливные дожди. Местные власти объявили оранжевый уровень опасности. Со вторника будут отменены занятия в школах города Кальяри, который больше всего пострадал от наводнений. Большой урон нанесён сельскому хозяйству.