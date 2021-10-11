Наводнения в Китае: 120 000 эвакуированных

В китайской провинции Шанси продолжительные ливни вызвали сильные наводнения и оползни. По меньшей мере четыре человека погибли, около десяти числятся пропавшими без вести. Река Фен вышла из берегов, разрушены мосты и дамбы, серьёзно пострадали исторические достопримечательности. Разрушено также 17 тысяч зданий, нанесён серьёзный ущерб сельскому хозяйству. Власти эвакуировали более 120 тысяч местных жителей в безопасные места. Отряды спасателей пытаются укреплять берега с помощью мешков с песком, но их работа серьёзно осложнена из-за того, что дожди по-прежнему не утихают. Всего в зоне бедствия оказались около двух миллионов человек.