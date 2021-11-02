Москву окутал густой туман

Густой туман окутал Московский регион и другие территории в средней полосе России с вечера понедельника. В столице введен желтый уровень погодной опасности.

МЧС предупредил о видимости 200-700 метров, при этом накануне вечером видимость на некоторых улицах не превышала 50 метров.

В столичных аэропортах задерживаются сотни рейсов, прибывающие в Москву самолеты были перенаправлены в другие города.

На дорогах увеличилось число ДТП. Дептранс и МЧС попросили водителей быть внимательными на дорогах и передвигаться на минимальной скорости, а пешеходов — надеть яркую одежду.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, причиной густого тумана стал антициклон. При этом синоптик отметил, что это естественное природное явление, которое возникло без какого-либо антропогенного воздействия