Президент Украины получил информацию о готовящемся в стране государственном перевороте, причем ему даже известна дата — 1 декабря. Об этом Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции в Киеве.

"Есть большие вызовы в середине нашего государства, которые уже фиксируют разведки других стран. Я скажу вам откровенно, я живу в этом процессе, например, получил я информацию о том, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот. Интересная же информация, мне кажется, что важная информация. 1-2 декабря", - сказал он.

По словам украинского президента, вывод о попытке его свержения он сделал на основе аудиозаписи, на которой предполагаемые граждане России и Украины обсуждают возможность госпереворота. Он не уточнил, кто именно принимал участие в этом разговоре и кто передал ему эту аудиозапись. Зеленский утверждает, что в этой беседе говорилось, что "общество готово" к перевороту, и даже называлось имя заинтересованного в нем — бизнесмен Ринат Ахметов.

По мнению Зеленского, такого рода информация распространяется специально для того, чтобы "втянуть Ахметова в войну против него, против государства Украины" и делает это "близкое окружение" бизнесмена.

По имеющимся у президента данным, на организацию переворота на Украине предполагается привлечь 1 млрд долларов. Он не уточнил, от кого именно должны поступить эти средства. Зеленский сообщил, что пригласил Ахметова в свою резиденцию на Банковой улице в Киеве, чтобы дать ему прослушать запись разговора.

При этом украинский лидер отметил, что если такое действительно случится, он продолжит работать в своем офисе.

"Я не Янукович, бежать никуда не буду. И не Порошенко, на гибели людей Небесной сотни на бульдозер вылазить не буду. Буду все дни ждать тех, кто там собирается, с удовольствием работать на Банковой", — добавил глава государства.

Ринат Ахметов — украинский бизнесмен, основатель группы SCM (контролирует телеканалы "Украина" и "Украина 24"), самый богатый украинец по версии Forbes (его состояние оценивается в $7,6 млрд).

Кремль отреагировал на заявление Зеленского. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "у России не было никаких планов принимать участие [в госперевороте - прим. Euronews]. Россия никогда не занимается вообще такими делами".

"Закончить войну" в Донбассе

Также во время пресс-конференции Зеленский отметил, что "очень хочет" разрешить конфликт в Донбассе.

"Я не буду бороться за власть, я борюсь за Украину, как бы пафосно это не звучало. <...> Я борюсь за какие-то важные вещи, которые для меня важно сделать. Почему для меня было важно строить дороги или закончить войну? Я очень этого хочу", - отметил глава государства.

При этом виновниками "потери" Донбасса и Крыма Зеленский назвал бывшего президента страны Петра Порошенко и и.о. главы государства в 2014 году Александра Турчинова.

"Господин Турчинов рассматривается как один из тех людей, которые потеряли Крым. А господин Порошенко - один из тех, кто потерял Донбасс. Вот и все. Это мое мнение и, уверен, мнение большинства украинцев", - заявил Зеленский.

Завершение вооруженного конфликта в Донбассе было одним из основных предвыборных обещаний Зеленского в 2019 году. Во время встречи с прессой в мае этого года президент Украины признал, что пока не смог выполнить своих предвыборных обещаний в части урегулирования конфликта на востоке страны, но заверил, что у украинского руководства есть сразу несколько планов по этому поводу.

По результатам последних опросов общественного мнения, политику Зеленского поддерживает не более четверти населения Украины.

Война с Россией

Президент Украины также прокомментировал возможность полномасштабной войны с Россией. По его словам, такая вероятность существует, но по этому поводу идет "большое запугивание" в различных СМИ.

"Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня идет запугивание. Сразу хочу сказать, с некоторых площадок, СМИ действительно идет большое запугивание, что завтра будет война", - сказал Зеленский.

При том украинский лидер отметил, что Украина контролирует ситуацию и полностью готова к любой эскалации. По словам Зеленского, страна опирается на свою "мощную армию".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия фиксирует исходящую от западных стран информационную кампанию с целью представить Москву как угрозу процессу урегулирования на Украине. По его словам, это нагнетание напряженности является попыткой представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу урегулирования. В то же время он не исключил, что эта кампания является камуфляжем для прикрытия агрессивных помыслов Киева, а также его возможного желания решить проблему юго-востока Украины силовыми методами. Песков подчеркнул, что представители России неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Москва не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. По его словам, совершенно неправильно ассоциировать с подобными планами любые перемещения ВС РФ по территории своей страны.

Транзит российского газа

Украина заинтересована в увеличении транзита российского газа при снижении его стоимости, но Москва, по словам Зеленского, такую инициативу Киева не поддержала.

"Мы готовы, но Россия на это не пошла. Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы на продление контракта. Но кроме этих заявлений ничего больше не слышал и не видел. Предметных встреч между нашими людьми, НАКом, например, и "Газпромом" не было", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

При этом президент Украины исключил прямые закупки газа в России.