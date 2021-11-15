В Дубае открылся авиасалон Dubai Airshow 2021

В Дубае открылся крупнейший с начала пандемии международный авиасалон Dubai Airshow 2021. Сотни участников из двух десятков стран привезли в Эмираты свои новейшие разработки. Это знак того, что снизившийся за последние два года воздушный трафик вновь набирает обороты, говорят организаторы.

"Эта самая крупная выставка в истории Dubai Airshow. К нам приехали более 1200 участников, 370 из которых сделали это впервые. У нас 20 павильонов стран. Так что это не только региональное событие. К нему большой международный интерес", — рассказал один из организаторов мероприятия, директор Tarsus Middle East Тимоти Хоус.

Пока мир возвращается "к нормальной жизни", а страны снимают ограничения на путешествия, авиакомпании увеличивают количество рейсов.

"За период с апреля по сентябрь выручка Emirates выросла на 81%. Авиакомпания перевезла более 6 миллионов пассажиров", — передает из Дубая корреспондент Euronews Джейн Уизерспун.

"Я думал, что мы увидим эти цифры еще летом, но пришел вариант "дельта" и ударил по бизнесу, отодвинул нас назад. Но то, что мы видим сейчас, говорит о том, что мы вернемся в допандемийную ситуацию к следующему лету, если нам повезет и пилоты смогут управлять аэробусами А380", — говорит президент Emirates Airlines Тим Кларк.

Авиасалон в Дубае продлится четыре дня. Все это время на повестке будут новые технологии, которые позволят уменьшить количество выбросов углекислого газа к 2050-му году.