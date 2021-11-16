Airbus: три контракта за три дня

Для авиаконцерна Airbus авиашоу в Дубае становится всё более и более прибыльным: европейский производитель заключил там уже третий крупный контракт за три дня. Во вторник объявлено, что кувейтскому лоукостеру Jazeera Airways будет поставлено 28 лайнеров серии neo. Кувейтский перевозчик очень надеется на быстрое восстановлениt после коронакризиса.

Рохит Рамачандран, генеральный директор Jazeera Airways:

"Кувейт был в числе стран, проявивших очень консервативный подход к общественному здоровью, и аэропорт был закрыт большую часть этого времени. Я уверен, что накопилось множество пассажиров, желающих лететь в Кувейт и из Кувейта".

Ранее Airbus заключил контракт на 225 лайнеров для нескольких компаний-лоукостеров и заключил предварительное соглашение ещё на 111 самолётов для лизинговой компании. Наблюдатели назвали эти договорённости "шокирующе масштабными" для постковидного времени.