Emirates закупила самолёты Boeing на 52 млрд долларов

Миллиардные сделки на авиасалоне в Думае свидетельствуют о том, что мировая авиация оправилась от удара, нанесённого пандемией.

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Дальнемагистральный авиаперевозчик Emirates открыл авиашоу в Дубае покупкой самолетов Boeing Co. на сумму 52 млрд долларов. Это свидетельствует о том, что авиация оправилась после пандемии коронавируса, несмотря на то, что война Израиля с ХАМАС омрачает региональную безопасность.

Дочерняя бюджетная авиакомпания Emirates - FlyDubai - заказала 30 самолетов Boeing 787-9 Dreamliner на сумму 11 млрд долларов. Это первые широкофюзеляжных самолёты в ее парке. Обе продажи вместе ознаменовали блестящий успех для базирующейся в Вирджинии компании Boeing Co. в первый день же авиасалона. Ожидаются и другие сделки на миллиарды долларов.

Emirates сделала заявление о покупке в присутствии наследного принца Дубая шейха Хамада бен Мохаммеда Аль Мактума на пресс-конференции в понедельник днем. Генеральный директор и председатель правления Emirates шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум заявил, что в результате сделки перевозчик приобретет 90 самолетов Boeing 777, 55 из них - варианты 777-9 и 35 - 777-8.

По словам шейха Саида, Emirates также добавит еще пять самолетов 787 Dreamliners к предыдущему заказу на 30 самолетов.

"Это долгосрочное обязательство, которое поддерживает сотни тысяч рабочих мест не только в Boeing, но и во всей глобальной цепочке поставок авиации", — сказал он. - Боинг 777 находится в центре стратегии Emirates по беспосадочному соединению городов всех континентов с Дубаем".

Стэн Дил, исполнительный вице-президент Boeing, высоко оценил сделку.

Авиашоу в этом году проходит на фоне войны между Израилем и ХАМАС, а также войны России с Украиной, что, вероятно, повлияет на пятидневное шоу в аэропорту Аль-Мактум в Dubai World Central. Это второй аэродром города-государства после международного аэропорта Дубая, который является самым загруженным в мире центром международных путешествий и базой Emirates.

Хотя коммерческой авиации уделяется большое внимание, на выставке также представлены выставки производителей вооружений. В проекте должны были принять участие две крупные израильские фирмы — Rafael Advanced Defense Systems Ltd. и Israel Aerospace Industries.

Но стенд IAI с лозунгом "Там, где мужество встречается с технологиями" был огорожен и пуст в понедельник утром, когда открыласт выставка.

Фирма "Вертолеты России" сообщила, что ее сотрудники будут присутствовать на авиашоу после появления на ярмарке вооружений в Абу-Даби в начале этого года, несмотря на санкции США и других стран в связи с нападением Москвы на Украину. РОСКОСМОС, российская государственная космическая компания, также примет участие в выставке.

Мировая авиация переживает бум после того, как пандемия коронавируса привела к блокировке рейсов по всему миру и приземлению самолетов — особенно в аэропорту Аль-Мактум, который в течение нескольких месяцев служил стоянкой для двухэтажных самолетов Airbus 380 Emirates .

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, объем авиаперевозок сейчас составляет 97% от уровня до COVID-19. По данным IATA, ближневосточные авиакомпании, которые обслуживают ключевые маршруты Восток-Запад для международных путешествий, в сентябре увеличили объем перевозок на 26,6% по сравнению с годом ранее.

Emirates объявила в четверг о рекордной прибыли за полугодие в размере $2,7 млрд.