"Шокирующие" контракты Airbus

Корпорация "Эрбас" объявила об уже втором подряд крупном контракте, заключённом на авиасалоне в Дубае. Лизинговая компания Air Lease Corporation объявила о намерении купить 111 машин. Всего днём ранее американский инвестиционный фонд Indigo Partners разместил заказ на 225 машин A321neo для компаний-лоукостеров из Венгрии, Мексики США и Чили.

A321neo в цветах российской S7 Stefan Kruijer/Airbus - Stefan Kruijer

Такие объёмы наблюдатели назвали "шокирующими" на фоне продолжающегося кризиса авиаперевозок. Причём по заявлениям руководства Airbus, мощности для производства A321neo заполнены уже целиком.