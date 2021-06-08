Ратко Младич остаток жизни проведет в тюрьме

Обжалованию не подлежит. Апелляционная палата трибунала в Гааге оставила в силе вердикт, вынесенный бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу. В 2017 году он был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Решение огласила судья Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов.

Приска Матимбе Ньямбе, председательствующая судья: "Апелляционная палата, в соответствии со статьей номер 23 Статута и правилом 144 Регламента, принимая во внимание письменные представления сторон и их устные аргументы, представленные на слушаниях по апелляции 25 и 26 августа 2020 года, на открытом заседании полностью отклоняет апелляцию господина Младича ".

Как сообщается, Апелляционная палата вновь рассмотрела 10 из 11 пунктов обвинения, по которым Младич был признан виновным. Среди них - геноцид в отношении боснийских мусульман в Сребренице в июле 1995 года. Тогда были убиты более восьми тысяч мусульман - мужчин и мальчиков. Эту трагедию называют самым массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны.

Серж Браммерц, прокурор: "Мы очень надеемся, что политически ответственные лица примут эту судебную истину и не будут больше считать Младича героем, а станут рассматривать этого человека в качестве осужденного военного преступника. Я действительно думаю, что если мы хотим дать шанс примирению, ответственность за прошлые преступления чрезвычайно важна".

Младич, получивший прозвище "Балканский мясник", утверждал, что никого не убивал по признаку национальности, а защищал интересы родины в условиях войны. Многие в Боснии и Сербии считают его не злодеем, а героем.