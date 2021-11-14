Польша опасается прорыва мигрантов через границу

Европейские дипломаты предпринимают усилия с тем, что бы разрешить миграционный кризис. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель провел переговоры с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем. В Минске завили о контрпродуктивности санкций и готовности к переговорам с Брюсселем на равных.

Тем временем в Варшаве обеспокоены тем, что среди нелегалов распространяются ложные слухи об автобусах из Германии, которые якобы прибудут к границе, чтобы увезти мигрантов в ФРГ. И тогда польские пограничники пропустят мигрантов на свою сторону.

По словам представителя Службы безопасности Польши Станислава Зарына, "эта кампания может быть организована не просто так. Мы опасаемся, что это приведет к провокациям и попыткам штурма польской границы мигрантами, с целью проникновения на польскую территорию".

В ЕС обвиняют Беларусь в том, что та искусственно спровоцировала миграционный кризис в отместку за санкции. В Минске это отрицают. Президент Беларуси Александр Лукашенко на фоне ухудшения отношений с Западом обратился к российскому лидеру Владимиру Путину.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь: "Я Путину сказал, главное, чтобы ты не дрогнул. Если будет трудно, что бы я знал, что за спиной у меня есть старший брат, который не позволит обидеть младшего".

Среди мигрантов у европейских границ множество граждан Ирака. Ранее власти этой страны приняли решение о приостановке прямого авиасообщения с республикой Беларусь.

Ахмед Аль-Сахаф, представитель МИД Ирака: "Мы ведем переговоры с нашими друзьями и партнерами в странах Европейского Союза. Мы придаем особое значение законам, которые касаются прав человека. Мы настоятельно рекомендуем иракцам, застрявшим на белорусско-польской границе добровольно вернуться домой. Иракское правительство способствует этому процессу при поддержке нашего национального перевозчика".

Ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе и шаги по разрешению кризиса в понедельник 15 ноября должны обсудить министры иностранных дел стран Евросоюза.