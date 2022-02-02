Защитит ли стена Польшу и ЕС?

Польша продолжает возводить стену на границе с Беларусью несмотря на неуверенность в том, поможет ли Евросоюз финансировать строительство. Польские официальные лица заявляют, что это защитит страну и ЕС в целом от миграционной волны из Африки и c Ближнего Востока.

Последние несколько месяцев мигранты проникают на территорию Европы из Беларуси. Сухопутный барьер протяженностью 186 км и высотой 5 м по предварительным оценкам обойдётся в почти 350 млн евро.

Анна Мишальска, представитель Пограничной службы Польши:

"Для нас это однозначно важный элемент системы охраны границы, в условиях миграционного давления необходимо использовать каждую дополнительную возможность защиты. Есть места, где физические барьеры устанавливаться не будут, потому что там есть реки или болота. Но мы будем охранять эти участки границы по-другому, или, например, будет электронный барьер".

Однако экологи и некоторые местные жители жалуются, что сооружение окажет влияние на охраняемые территории с уникальной флорой и фауной:

"Не все верят, что такая дурацкая штука, как стена, что-то защитит, потому что она уничтожает природу и не поможет человеку. Ситуация на границе будет только ухудшаться и ухудшаться из-за стены, как мы это уже давно видели в других странах – США и Германии... Стена перережет экосистему Беловежской пущи пополам", - говорит активистка движения "Нет стене!" Юстина Павслюскевич.

Сегодня поток мигрантов продолжает двигаться через польско-белорусскую границу. Шамсул Рахман, несколько месяцев назад пересекший этот рубеж, не сомневается, что стена не помешает другим последовать за ним.

"Каждый обязан заботиться о своей территории, своей земле и своем доме, - говорит Шамсул. - Я думаю, что эта стена сама по себе не может остановить мигрантов. Контрабандисты и мигранты могут выбрать другие способы, другие маршруты. Если они увидят блокировку тут - то они придумают что-то другое, лишь бы добраться туда, где условия жизни лучше".

Магдалена Ходовник, Euronews:

"Известно, что польское правительство обратилось в ЕС с просьбой о финансовой помощи для строительства стены. На вопрос о финансировании Пограничная служба Польши ответила, что "специально выделила средства", не уточнив источник. Неясно, поддержит ли Польшу ЕС: споры о том, можно ли использовать европейские деньги для установки колючей проволоки и пограничной стены, все ещё продолжаются".