"А если мы перекроем газ?"Комментарии
Александр Лукашенко не исключил, что может перекрыть подачу российского газа в ЕС. Через территорию республики проходит газопровод "Ямал-Европа".
Ранее белорусский президент просил Москву подключить стратегическую авиацию к патрулированию границы Союзного государства. Первые российские самолёты появились в том районе в среду, а в четверг российские лётчики отрабатывали бомбометание на белорусском полигоне.
Александр Лукашенко, президент Беларуси:
"Мы сегодня увеличили через Беларусь прокачку природного газа. Заполнен "Ямал – Европа". Мы обогреваем Европу, а они нам угрожают еще, что нам закроют границу! А если мы перекроем природный газ туда?"
В Европе все эти угрозы назвали неприемлемыми. В Германии, куда приходит газ "Ямал-Европы", прямо говорят о новых санкциях против Минска.
Хайко Маас, министр иностранных дел Германии:
"Дамы и господа, мы находимся в ситуации, когда эмоционально было бы уместно ругать Лукашенко, но этого больше не достаточно. Мы в ситуации, когда давно пора было принять конкретные меры. Мы хотим это сделать вместе с европейскими партнёрами".
В Еврокомиссии накануне заявили, что уже на следующей неделе могут расширить список санкций против Минска: в понедельник этот вопрос обсудят главы МИДов стран ЕС.
Российская сторона пока заявление Лукашенко о газе не комментирует. Формально, без согласия Москвы транзит остановить не получится.