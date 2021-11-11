"А если мы перекроем газ?"

Александр Лукашенко не исключил, что может перекрыть подачу российского газа в ЕС. Через территорию республики проходит газопровод "Ямал-Европа".

Ранее белорусский президент просил Москву подключить стратегическую авиацию к патрулированию границы Союзного государства. Первые российские самолёты появились в том районе в среду, а в четверг российские лётчики отрабатывали бомбометание на белорусском полигоне.

Александр Лукашенко, президент Беларуси:

"Мы сегодня увеличили через Беларусь прокачку природного газа. Заполнен "Ямал – Европа". Мы обогреваем Европу, а они нам угрожают еще, что нам закроют границу! А если мы перекроем природный газ туда?"

В Европе все эти угрозы назвали неприемлемыми. В Германии, куда приходит газ "Ямал-Европы", прямо говорят о новых санкциях против Минска.

Хайко Маас, министр иностранных дел Германии:

"Дамы и господа, мы находимся в ситуации, когда эмоционально было бы уместно ругать Лукашенко, но этого больше не достаточно. Мы в ситуации, когда давно пора было принять конкретные меры. Мы хотим это сделать вместе с европейскими партнёрами".

В Еврокомиссии накануне заявили, что уже на следующей неделе могут расширить список санкций против Минска: в понедельник этот вопрос обсудят главы МИДов стран ЕС.

Российская сторона пока заявление Лукашенко о газе не комментирует. Формально, без согласия Москвы транзит остановить не получится.