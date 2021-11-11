Совбез ООН в срочном порядке обсудит сегодня ситуацию на польско-белорусской границе. Встреча инициирована Францией, Эстонией и Ирландией. Ранее представители ООН выразили беспокойство по поводу того, что людей используют для решения политических задач, и призвали всех причастных опираться на международное право в отношении мигрантов, которых на восточных рубежах ЕС сегодня - тысячи.

Варшава, Прибалтийские республики и Брюссель прямо обвиняют Минск в привлечении и перенаправлении к европейским границам выходцев с Ближнего Востока, многие считают, что Беларусь получает поддержку Москвы. Ангела Меркель, канцлер Германии: "Сегодня я говорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным и попросила его принять меры в отношении президента Лукашенко. Потому что людей там просто используют, они, так сказать, жертвы антигуманной политики".

Российские бомбардировщики провели патрулирование в воздушном пространстве над Беларусью. Польша со своей стороны стягивает к границе дополнительный контингент, а ЕС и США готовят новые санкции в отношении белорусских частных и юридических лиц. По сообщениям СМИ, под санкции может попасть и "Аэрофлот".

Глава Еврокомисссии Урсула фон дер Ляйен, уточнила: "Мы рассмотрим возможность применения санкций к тем авиакомпаниям, которые способствуют контрабанде людей - с доставкой их сначала в Минск, откуда они движутся к границам ЕС, Важно, чтобы структуры ООН имели доступ к беженцам, остающимся в Беларуси, эти люди оказались в очень сложной ситуации".

В последние месяцы Беларусь стала одним из важнейших маршрутов для проникновения нелегалов в ЕС, большие скопления мигрантов фиксировались на границах с Литвой, Латвией, а теперь и Польшей. Президент Александр Лукашенко считает, что в кризисе виноват запад который, по его словам, создает ситуацию, вынуждающую людей бежать.