"Мягкие формулировки": на климатическом саммите согласовали итоговые документы

С опозданием на сутки делегаты без малого 200 стран, участвующих в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, согласовали тексты итоговых документов форума. Заявления содержат более мягкие формулировки по углю и ископаемому топливу, чем в проектах соглашения. Серьезное изменение в декларацию внесли Индия и Китай, призвав к "поэтапному сокращению", а не "постепенному отказу" от угольной энергетики - крупнейшего источника выбросов парниковых газов. Европейские страны и островные государства выразили свое недовольство.

Алок Шарма, председатель COP 26: "Я приношу извинения всем делегатам за то, как проходил этот процесс, и глубоко сожалею по поводу изменений, внесенных в текст итогового заявления в последнюю минуту". "Я понимаю сильное разочарование, однако, как отмечали и вы, было жизненно важно защитить этот пакет документов".

В итоговую декларацию вошел пункт о необходимости сохранить одну из главных целей Парижского соглашения - стремление активными действиями удержать рост глобальной среднегодовой температуры до 1,5 градусов к концу XXI века. Однако, как отмечают представители научного сообщества, принятых на саммите обязательств недостаточно для достижения поставленной цели. Как было объявлено в Глазго, COP 27 пройдет в следующем году в Египте, а COP28 - в 2023 году в ОАЭ.