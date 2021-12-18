Тайфун "Раи" на Филиппинах: жертвы и разрушения

На Филиппины обрушился тихоокеанский тайфун "Раи", он стал самым масштабным в этом году.

Национальный совет по чрезвычайным ситуациям сообщил о по меньшей мере 33 погибших, десятки местных жителей объявлены пропавшими без вести.

Тайфун "Раи" или "Одетта", как его назвали на Филиппинах, затронул южные и центральные районы архипелага, в частности, остров Палаван, который пользуется популярностью среди российских туристов.

Разрушения на острове Сиоргао, где порывы ветра достигали 195 км/ч, оцениваются в несколько сотен миллионов долларов.

Власти призывали граждан эвакуироваться уже в среду, однако многие предпочли остаться дома. В итоге было эвакуировано более 338 тыс. жителей. 3 миллиона филиппинцев остались без электричества.

В регионе уже развёртывается гуманитарная помощь

В пятницу вечером "Раи" вышел в Южно-Китайское море. Во Вьетнаме было объявлено штормовое предупреждение.