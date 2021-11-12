Орбан с официальным визитом в Анкаре

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял участие в торжественной церемонии посвященной возвращению Турции исторических артефактов, находившихся в Венгрии. Мероприятие прошло в рамках официального визита вергерского премьера в Анкару.

В октябре 2016 года в результате спецоперации силы безопасности Венгрии конфисковали партию экспонатов. В результате 101 исторический артефакт был незаконно вывезены из Турции в Венгрию. Затем экспонаты были переданы турецкого государству по запросу МИДа. Среди артефактов — четырнадцать золотых монет римской эпохи.

В рамках визита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с венгерским премьером. По итогам переговоров был подписан ряд соглашений между двумя странами в различных сферах. Также Виктор Орбан примет участие в работе 8-го саммита лидеров стран Тюркского совета.