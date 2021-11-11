В Осиеке преподают медицину на немецком

Мартин Пеич и Лука Грбешич, в числе шестидесяти немецких студентов-медиков, прибыли в Осиек, крупный город-порт на востоке Хорватии. В этом учебном году местный университет имени Штросмайера впервые предложил курс медицины на немецком языке.

Учитывая, что в Германии документы на медицинский факультет ежегодно подают 60 тысяч студентов, тогда как квота на прием составляет всего 12 тысяч, у учебного заведения Осиека большое будущее, уверены специалисты.

"В Германии изучать медицину непросто, так как абитуриентов гораздо больше, чем выделенных по квоте мест, - говорит Мартин Пеич. - Поэтому я узнал, где можно учиться за границей. А поскольку у меня хорватские корни, Осиек, естественно, стал оптимальным выбором".

В первый год на медицинский факультет зачислены 52 студента. Для этого требовалась высокая успеваемость в средней школе, успешная сдача вступительного теста и высокая мотивация на устной части экзамена. Чтобы соответствовать европейским стандартам, потрудиться пришлось и преподавателям.

"Главной проблемой было создание учебной программы в соответствии с европейскими стандартами, - говорит Любица Главаш-Обровац, профессор философии. - Еще одним непростым моментом стала переквалификация преподавательского состава".

Обучение на медицинском факультете в Осиеке длится шесть лет. Степени в области стоматологии и медицины признаются во всем Евросоюзе.

"В основном, уехать или остаться - это их решение. Они могут остаться и работать в Республике Хорватия, поскольку получают хорватский диплом. Но так как он признан на международном уровне, они также могут работать в любой стране ЕС", уточняет Дарко Каталинич, заведующий кафедрой медицинской биологии и генетики.

Первым, в 2011 году, курс медицины на английском языке, открыл университет Сплита. В 2017-м за ним последовали учебные заведения Загреба и Риеки.