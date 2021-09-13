Хорватия готовится чеканить монеты евро

Хорватия готовиться чеканить монеты евро. Ей разрешено это в свете предстоящего вступления в зону единой валюты. А пока Загреб посетили высокие гости из Брюсселя. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии, отвечающий за всё, что связано с евро заявил, что амбициозные сроки, установленные хорватским правительством, требуют от него ответственности и верного расчёта:

«Я хвалю хорватские власти за их политическую волю к введению евро уже в 2023 году, и это несмотря на серьёзные препятствия и неудачи, от которых страдала страна, - сказал Валдис Домбровскис. - Еврокомиссия поддержит её усилия по соблюдению этих сроков. Но этого можно будет достичь только в том случае, если Хорватия будет соответствовать всем критериям конвергенции (то есть сближения и слияния)».

Ведущей отраслью экономики Хорватии является туризм - вступление в еврозону очень выгодно для таких стран. Недавнее исследование Хорватского национального банка показывает, что поддержка населением присоединения к единой валюте за последний год выросла с 41% до 45%.

А критериев для этого таковы:

Контроль над инфляцией, стабильность государственных финансов, привязка существующей национальной валюты к евро на 2 года и соблюдение строгих целевых показателей по долгосрочным процентным ставкам.

Хозяйство Хорватии занимает только 22-е место из 27 стран-членов ЕС – оно в 55 раз меньше, чем у Германии.

«С экономической точки зрения вступление Хорватии почти ничего не значит, потому что она будет лишь очень маленькой частью экономики еврозоны, -сказал брюссельский политолог Даниэль Грос. - Это более важно с политической точки зрения, показывая, что евро остается привлекательной валютой. Страны торопятся ввести её у себя, даже несмотря на то, что сейчас условия более ограничительны, более суровы, чем были раньше ».

Хорватия хочет вывести из обращения куну, заменив её на евро, к 1 января 2023 года.