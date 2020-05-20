"Весенний пакет": медицина и рост

Укрепить здравоохранение и обеспечить восстановление экономического роста: Еврокомиссия обнародовала рекомендации для каждой страны ЕС в рамках "весеннего европейского семестра".

Очевидно, ближайшие задачи необходимо решать в контексте коронавируса, и усиление медицинской отрасли — главная из них.

Николас Шмит, еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав:

"Необходимость масштабных инвестиций в систему здравоохранения актуальна как никогда. Во многих странах — вопиющий недостаток профессиональных медиков, поскольку многим странам пришлось мобилизовать все силы, чтобы справиться с ростом числа людей, требующих госпитализации".

Не менее важны и долгосрочные задачи: Еврокомиссия обещает государствам поддержку в сфере экономики и сохранения рабочих мест. Число безработных в Евросоюзе может достичь 60 миллионов.

Валдис Домбровскис, вице-президент Еврокомиссии:

"Наш ответ должен заключаться в сохранении как можно большего объёма производственных сил европейской экономики: да, надо поддерживать здравоохранение, но также нужно поддержать компании, сохранить доходы населения".

Отмечается, что все страны ЕС, кроме Болгарии, прекратили выполнять бюджетные требования Пакта стабильности и роста.