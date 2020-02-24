Хорватия, страна инноваций

Высокотехнологичные стартапы - это концепция Кремниевой долины, верно? Но и Хорватии - тоже, взять хотя бы электрический спортивный автомобиль. Именно здесь Никола Тесла начал свои разработки еще в конце 19 века. Сегодня тут создают новые виды робототехники, системы управления энергопотреблением и "Римак".

История компании Матэ Римака началась в гараже. Сейчас в Rimac Automobili, расположенном недалеко от Загреба, работают более 600 человек, половина из них инженеры, проектирующие и производящие автомобили со сверхвысокой скоростью, столь же быстрые, как скоростной поезд.

"Римак": максимальная скорость: 365 км/ч, цена: 2-2,5 миллиона евро.

Мате Римак, генеральный директор Rimac Automobili: "Мы не хотели просто создавать электрические версии существующих автомобилей, а действительно подтолкнули их к следующему уровню, достигли некоторых невозможных показателей. Так, например, с четырьмя двигателями, по одному на каждое колесо, мы можем поворачивать каждое колесо отдельно, 100 раз в секунду. Так что это совершенно новый опыт вождения и совершенно другой уровень мощности".

И это только часть бизнес-плана Мате.

Мате Римак: "В число наших акционеров входит Porsche, а также, например, Hyundai и Kia. И то, что мы делаем, помогает им разрабатывать их будущие автомобили. Мы демонстрируем технологии, которые есть в наших автомобилях, а затем они переносятся на автомобили других производителей. Мы хотим быть лидером в области электрических суперкаров, лидером в производстве высокоэффективных электрических компонентов для других автопроизводителей. Кроме того, мы хотим помочь следующему переходу в отрасли - от владения и вождения автомобилей к мобильности как услуге и автономному вождению".

Одним из источников интеллектуального потенциала компании Мате является факультет электротехники и вычислительной техники Загребского университета, а также собственный Инновационный центр Никола Тесла (ICENT). У него около 200 проектов. Познакомимся с некоторыми из них.

Никола Мишкович, замдекана факультета электротехники и вычислительной техники Загребского университета: "Мы должны иметь возможность передать эти проекты кому-то, кто сможет поднять их до более высокого уровня готовности, а затем и вывода на рынок. Это именно то, чем занимается наш Инновационный центр Никола Тесла, - передачей результатов исследований промышленности.

Наши аспиранты работают в промышленности, в таких компаниях, как Rimac или Gideon Brothers, которые занимаются автономными системами управления, робототехникой для различных целей".

Современные изобретения, отражающие дух стартапов, живут здесь, на родине Николы Теслы.