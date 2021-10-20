Шантаж и секс-видео: процесс над Каримом Бензема начался в Версале

Нападающий "Реала" и сборной Франции Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника французов Матье Вальбуэна в 2015 году.

По версии следствия, Бензема действовал как посредник, уговаривая коллегу по сборной заплатить шантажистам 150 000 евро для того, чтобы они не выложили интимное видео с участием Вальбуэна в интернет. В частности, он предложил полузащитнику связать его с "другом", который поможет ему решить проблему компрометирующей записи. При этом "друг" — Карим Зенати — вероятно был нанят шантажистами.

Сам Бензема все обвинения отрицает, утверждая, что у него с Вальбуэна был просто "дружеский разговор" и что он не уговаривал товарища по команде заплатить, а лишь высказал свое мнение.

После скандала форварда шесть лет не приглашали в сборную Франции. Из-за этого он пропустил и победный чемпионат мира.

Процесс начался в Версале сегодня и продлится три дня. Бензема на заседание не явился — по крайней мере, утром в среду. Форвард может получить шесть лет тюрьмы и 75 000 евро штрафа.