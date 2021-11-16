Родители против судей: скандал в ирландском футболе

Родители против судей: скандал в ирландском футболеКомментарии
Каждые выходные Глен Герати посвящает свое свободное время судейству футбольных матчей в Дублинской школьной лиге.
В последнее время он часто попадает в новости после того, как подвергается оскорблениям со стороны враждебно настроенных родителей, не согласных с некоторыми его решениями на поле.
В последнее время уровень оскорблений со стороны родителей стал настолько высоким, что почти 1000 подростковых игр пришлось отменить — судьи объявили забастовку, что побудило многих известных игроков выступить с таким сообщением в "Твиттере": "Нет судей, нет матча, поддержи судейскую бригаду".
Судейский аналитик доктор Эррол Суини, который раньше проводил матчи южноафриканской Премьер-лиги, однажды получил пулю по почте. Он говорит, что некоторым родителям на трибунах не помешало бы проявить зрелость.
Дублинская школьная лига и Футбольная ассоциация Ирландии заявили, что не потерпят дальнейших оскорблений со стороны недисциплинированных родителей, что само по себе является прямым предупреждением для клубов о необходимости следить за своими болельщиками.
Обычно родители должны наказывать своих детей, однако события последних недель в Дублине показали, что для некоторых родителей пришло время самим себя воспитывать.
Если этого не случится в ближайшие недели и месяцы, некоторые команды могут больше никогда не выйти на поле.