Родители против судей: скандал в ирландском футболе

Каждые выходные Глен Герати посвящает свое свободное время судейству футбольных матчей в Дублинской школьной лиге.

В последнее время он часто попадает в новости после того, как подвергается оскорблениям со стороны враждебно настроенных родителей, не согласных с некоторыми его решениями на поле.

Оскорбления каждые выходные, постоянные словесные оскорбления в основном от родителей, тренеров тоже, потом подтягиваются игроки. Когда ты выходишь судить - словесные оскорбления, это не новость. Я ожидал слышать их, как и большинство других судей. Но сейчас это очень непросто.В недавних матчах на меня даже напал игрок. И это стало регулярно случаться с судьями Глен Герати футбольный судья

В последнее время уровень оскорблений со стороны родителей стал настолько высоким, что почти 1000 подростковых игр пришлось отменить — судьи объявили забастовку, что побудило многих известных игроков выступить с таким сообщением в "Твиттере": "Нет судей, нет матча, поддержи судейскую бригаду".

Судейский аналитик доктор Эррол Суини, который раньше проводил матчи южноафриканской Премьер-лиги, однажды получил пулю по почте. Он говорит, что некоторым родителям на трибунах не помешало бы проявить зрелость.

Некоторым родителям нужно повзрослеть и дать детям наслаждаться игрой. Если они проигрывают, они проигрывают, но проблема в том, что есть такие родители, которые хотят быть тренерами, менеджерами, наставниками и всем остальным. У детей есть тренер, пусть он занимается своим делом, а вы отойдите в сторону Эррол Суини судейский аналитик

Дублинская школьная лига и Футбольная ассоциация Ирландии заявили, что не потерпят дальнейших оскорблений со стороны недисциплинированных родителей, что само по себе является прямым предупреждением для клубов о необходимости следить за своими болельщиками.

Обычно родители должны наказывать своих детей, однако события последних недель в Дублине показали, что для некоторых родителей пришло время самим себя воспитывать.

Если этого не случится в ближайшие недели и месяцы, некоторые команды могут больше никогда не выйти на поле.