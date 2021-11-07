"Канело" - абсолютный чемпион

Мексиканский боксёр Сауль "Канело" Альварес вошел в историю, победив в Лас-Вегасе американца Калеба Планта, обладателя пояса IBF.

Альварес вёл по ударам на протяжении всей исторической схватки, в 11-м раунде он зажал соперника у канатов и отправил его в нокдаун. Плант хотел продолжать бой, но Альварес жестко нокаутировал американца.

Сауль "Канело" Альварес: "Я всегда чувствовал сильную связь с моими мексиканскими фанатами. Я по-настоящему счастлив, что любители бокса из Мексики смогли присутствовать на поединке и разделить со мной радость победы. Для меня это значит очень много: быть абсолютным победителем в своей категории и представлять Мексику".

"Канело" и его чемпионские пояса

Таким образом титулованный мексиканец стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, добавив недостающий пояс Международной боксерской федерации IBF к своим чемпионским титулам WBA Super, WBC) и WBO.

Победа на арене MGM Grand стала 57-й в карьере Альвареса.