Чемпионат мира по боксу среди мужчин под эгидой AIBA (Международной ассоциации бокса) впервые с 1978 года вернулся в Белград, где состоялась знаменательная церемония открытия - сочетание богатой истории бокса с модернизацией этого вида спорта под новым руководством.

Во время мероприятия зрители могли отправиться в увлекательное путешествие в историю бокса и познакомиться с Кубком Вэла Баркера, одной из самых знаковых наград в этом виде спорта, которую представил вице-президент Федерации бокса Казахстана Бахтияр Артаев.

Сегодня у меня особая миссия. Я приехал в Сербию не только поддержать свою команду или как олимпийский чемпион. Сегодня я приехал с особой миссией: передать историю этого важного боксерского трофея - Кубка Вэла Баркера Бахтияр Артаев вице-президент Федерации бокса Казахстана

Когда президент AIBA Умар Кремлев поднял на сцену трофей, церемония открытия задала тон незабываемым двум неделям соревнований, в которых примут также участие спортсмены в составе команды "Справедливый шанс". Она была создана для боксеров, кто был вынужден покинуть свои страны, зачастую из-за конфликтов.

Впервые на соревнованиях AIBA эта команда во время парада спортсменов прошла наряду с командами соревнующихся стран.

Более 500 спортсменов из более чем 88 стран примут участие в соревнованиях, которые продлятся до 6 ноября в Белграде, городе, который президент AIBA не преминул похвалить.

Серия выступлений от легенды бокса Роя Джонса-младшего и румынской певицы INNA зажгла Штарк Арену, завершив незабываемую ночь для мира бокса как доказательство процесса восстановления AIBA.

После многих лет финансовых и управленческих проблем Международная ассоциация бокса намерена навести порядок в спорте. Цель – сделать AIBA открытой, справедливой и прозрачной организацией, которая служит гостеприимным домом для всех боксеров.