ЧМ по боксу AIBA-2021: Федерация бокса России - на пятом месте

13 победителей в разных весовых категориях определились на Чемпионате мира по любительскому боксу (AIBA) в Белграде. Лучшей командой турнира названа сборная Кубы, завоевавшая 3 золотые и 2 бронзовые медали, что принесло ей первое место в медальном зачете.

Япония, Казахстан и США завоевали по два золота, в то время как Азербайджан, Франция, Украина и Федерация бокса России довольствуются одной золотой медалью.

26-летний кубинец Энди Крус Гомес стал трёхкратным чемпионом мира, одержав победу в первой полусредней весовой категории. Крус Гомес стал обладателем Кубка Вэла Баркера, который присуждается лучшему боксёру, отличившему на мировом первенстве.

Лучшие моменты Чемпионата мира по боксу

В категории до 60 килограммов победил Француз Софьян Умиа. Украинец Юрий Захареев и представитель Федерации бокса России Марк Петровский получили золото в своих категориях. Победа также досталась казахстанцам Темиртасу Жусупову и Сакену Бибосынову.

Но главными звездами чемпионата стали кубинцы Хулио ла Круз и Анди Крус Гомес, каждый из них выиграл по 86 тысяч евро.

"Это не только мои деньги - я поделюсь ими с семьей. Я думаю, что у меня получится потрать призовую сумму с пользой", - заявил Круз Гомес.

"Не думаю, что я какой-то особенный, я уважаю соперников, я чувствую любовь фанатов", - сказал ла Круз.

Представителям 25 стран удалось хотя бы раз подняться на подиум. Впервые медали подобного чемпионата достались боксёрам из таких стран, как Албания, Бельгия, Иран, Шотландия, Сербия, Тринидад и Тобаго.

Впервые в истории победители в каждой весовой категории получили не только чемпионские пояса и престижные титулы, но и значительные денежные призы.

Первенство в Сербии стало важнейшим событием для обновленной Ассоциации AIBA. Под новым руководством организация на протяжении года проводила значительные реформы. Ассоциация уже добилась финансовой стабильности, а в данный момент разрабатывает новую систему соревнований и судейства. Благополучие спортсменов, тренеров и их национальных федераций является приоритетов для AIBA.

"AIBA станет самой честной, чистой и открытой организацией", - заявил президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.

Он также подчеркнул, что его организация сотрудничает с независимыми экспертами, чтобы обеспечить правильное управление и финансовую отчетность.

Флаг AIBA перешел из рук сербского капитана Владана Бабича к генеральному секретарю организации Иштвану Ковачу, который в свою очередь передал эстафету первому вице-президенту Федерации бокса Узбекистана Сакену Полатову.

Следующий чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет в 2023 году в узбекской столице Ташкенте.