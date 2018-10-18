"Золотой мальчик" Канело

Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) мексиканец Сауль Альварес подписал рекордный контракт в истории спорта. По соглашению со стриминговым сервисом DAZN, он заработает 365 миллионов долларов за 11 боев в течение пяти лет. Предыдущее достижение принадлежало бейсболисту Джанкарло Стэнтону, который подписал соглашение на 13 лет и 325 миллионов долларов с клубом "Майами Марлинс". Первый бой по новому контракту мексиканец проведет 15 декабря в Нью-Йорке против британца Рокки Филдинга.