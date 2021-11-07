Дзюдо: победители "Большого Шлема" в Баку

На арене Гейдара Алиева в Баку завершился турнир "Большого шлема" по дзюдо. Среди победителей третьего дня поединков на татами японец Косуке Машуяма. Золотую медаль ему вручил всемирно известный итальянский певец Аль Бано. Он также является также послом Международной федерации дзюдо (МФД, IJF).

Спортсменом дня, по мнению Euronews, стал российский дзюдоист Нияз Билалов, сражавщийся с фаворитом болельщиков, канадским дзюдоистом Шейди Эль-Нахасом.

В ходе дополнительной схватки ("голден скор") россиянин применил невероятное по технике о-сото.

Его наградил вице-президент IJF и президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик.

Нияз Билалов: "Мне повезло, что я его поймал. Красиво получилось! Я не скажу, что я готовил этот приём, но я наконец-то пришёл к двум захватам и сделал этот приём".

В завершающий день турнира Euronews особенно отметил не одну, а сразу двух женщин. Это немецкие дзюдоистки Луиза Мальцан и Рене Люхт.

Люхт сразилась с представительницей Монголии Амарсайхан в категории свыше 78 килограммов и одержала победу благодаря блестящей технике. Для Люхт это первое личное золото на соревнованиях "Большого Шлема". Она посвятила победу своей подруге по команде Мальцан. Медаль победительнице вручила Лиза Алан, менеджер по управлению соревнованиями IJF.

Луиза Мальцан прекрасно провела первые поединки и вышла в финал в категории до 78 килограммов. Своей победой немецкая дзюдоистка ясно дала понять, что не стоит верить слухам, согласно которым она собирается оставить большой спорт после Олимпийских игр в Токио.

Присужденный ей иппон - самая высокая оценка в дзюдо - в бое против представительницы Израиля Инбар Ланир, доказал, что спортсменка и дальше намерена завоёвывать золото на самых престижных мировых турнирах. Свою награду Мальцан получила из рук Влада Мариенеску, генерального директора IJF.

Луиза Мальцан: "Это особый день, я очень довольна и счастлива получить золотую медаль. Мы дружим, вместе тренируемся в Берлине, мы соседи - у нас буквально один и тот же адрес. Я так рада и горда тем результатом, который мы смогли продемонстрировать сегодня - у нас золото!"

В категории более 100 килограммов победил японец Тацуру Сайто - это первый для него турнир "Большого Шлема", но он уже идет по стопам своего отца - двукратного олимпийского чемпиона Хитоси Сайто. 19-летний спортсмен был нацелен на победу и вырвал заветный иппон, уложив противника на спину. Медали вручал Мохаммед Мериджа директор по обучению и развитию IJF.

Хозяева турнира - сборная Азербайджана - достойно выступили как в тяжеловесных, так и в легковесных категориях. Серебряный медалист Ушанги Кокаури дал местным болельщикам насладиться своим иппоном под зановес этого яркого турнира.

У сборной Азербайджана третье место в общем зачете. Россияне на втором месте, они завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды. Лидер турнира - сборная Японии.