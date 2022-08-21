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Саудовская Аравия

Александр Усик защитил пояса чемпиона в бою-реванше с Энтони Джошуа

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 Euronews
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Украинский боксер Александр Усик празднует победу. Джедда, Саудовская Аравия. 21 августа 2022.
Украинский боксер Александр Усик празднует победу. Джедда, Саудовская Аравия. 21 августа 2022.   -   Авторское право  AP Photo/Hassan Ammar

Украинский боксер Александр Усик защитил все титулы чемпиона в супертяжелом весе в бою-реванше с британцем Энтони Джошуа. На пресс-конференции победитель появился с желто-голубым флагом, подписанным украинскими военными.

"Это было очень важно для моей страны, моей команды и лично для меня. Потому что я боксировал за всю страну и за половину мира", — сказал Александр Усик.

С победой Александра Усика поздравил президент Украины Владимир Зеленский. "Это символ того, что все, кто казацкого рода, своего не отдадут, будут биться за него и обязательно победят!", — написал он в Твиттере.

Александр Усик одержал победу над Энтони Джошуа раздельным решением судей: победу украинцу отдал британский судья. Теперь на счету боксера из Украины 20 побед, 13 из которых — нокаутом. Он ни разу не терпел поражение.

После завершения боя Александр Усик вызвал на поединок Тайсона Фьюри, который ранее объявил о завершении карьеры. Он уже согласился.