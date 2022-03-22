Авиакатастрофа в Китае: выживших нет

Китайские спасатели пока не смогли обнаружить выживших или тела пассажиров и членов экипажа самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, который потерпел крушение накануне в гористой местности на юге страны.

На месте авиакатастрофы найдены обгоревшие обломки и некоторые личные вещи. Поисковая операция продолжается, однако её осложняют неблагоприятные погодные условия. Напомним, на борту самолёта находились 132 человека.

Согласно специализированному сайту FlightRadar24, лайнер, совершавший рейс из Куньмина в Гуанчжоу всего за одну минуту совершил крутой спуск с высоты более 6 тысяч метров и пропал с экранов радиолокационных радаров.

По данным газеты "Хуаньцю шибао", причиной трагедии мог стать отказ двигателя. Согласно Hong Kong Economic Journal, родственники пассажиров съезжаются в расположенный неподалёку город Учжоу.