Программу «О положении Союза” ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:Это был звёздный час Урсулы фон дер Ляйен, который случается только раз в год. Как и президент Соединённых Штатов, председатель Еврокомиссии перечисляет политические достижения последних 12 месяцев и излагает политическую повестку дня на предстоящий год. На этом сходство заканчивается.

В то время, как обращение президента США к обеим палатам Конгресса транслируется по телевидению в прайм-тайм, глава исполнительной власти ЕС выступает перед Европейским парламентом в 9 часов утра, гарантируя, что большинство европейских граждан вообще не будут это смотреть.

Достижения и обещания Еврокомиссии

А жаль. Потому что Фон дер Ляйен сказала много важных вещей - о борьбе с коронавирусом например:

«Пандемия - это марафон, это не спринт. Мы шли за наукой, мы справлялись с поставленными задачами в Европе, а также в остальном мире, мы делали это правильно, потому что мы делали это по-европейски. Я думаю, что это сработало ".

Она высоко оценила усилия Европы по вакцинации и обязалась передать еще 200 млн доз в более бедные части мира. Фон дер Ляйен также пообещала предоставить Афганистану дополнительную гуманитарную помощь в размере 100 млн евро.

Глава Еврокомиссии объявила о проведении европейского саммита по обороне в следующем году и провозгласила 2022-й Годом европейской молодежи. Она сделала борьбу с Covid-19 и изменениями климата главными приоритетами ЕС на следующие 12 месяцев, а также указала на миграцию и соблюдение законности как на главные темы.

Паралимпийский дух Европы

В конце своего выступления немка удивила аудиторию, представив золотую медалистку Паралимпийских игр из Италии Бебе Вио как источник вдохновения, пример борьбы и усилий, упорства и неослабевающей позитивности:

«Это дух Европы следующего поколения. Пусть нас вдохновляют Бебе и все молодые люди, которые меняют наше восприятие возможного. Они показывают нам, что вы можете быть тем, кем хотите быть, и что вы можете достичь всего, во что верите. Уважаемые депутаты, это душа Европы, это будущее Европы. Давайте сделаем её сильнее ».

Ко мне присоединяется Дара Мерфи, старший советник консалтинга Rasmussen Global и бывший министр по европейским делам Ирландии.

Гробе: Вас что-то удивило в речи Урсулы фон дер Ляйен? Она нажала на нужные кнопки?

Мерфи: "К счастью, меня ничто не удивило. Думаю, за последние два года у европейцев было достаточно сюрпризов. Но, да, я думаю, что в целом она нажала на правильные кнопки. В свое речи она осветила три большие темы: Covid-19, климат, а также то, что по её мнению, Европа может занять более сильную геополитическую позицию. Но в целом, за одним или двумя небольшими исключениями, глава Еврокомиссии затронула все основные темы, то есть политические области, верховенство права, безопасность, рост бизнеса и так далее".

Гробе: Вы упомянули здесь пару тем. Где она была наиболее убедительной для вас?

Приоритет обороны и безопасности

Мерфи: "Я думаю, что она была наиболее убедительной в вопросах обороны и безопасности. Она объявила о предстоящей встрече на высшем уровне по обороне под председательством Франции, о заявлении, которое сделают вместе Евросоюз и НАТО. Но, пожалуй, самыми сильными были слова о безопасности. Фон дер Ляйен назвала новый Закон об укреплении кибербезопасности, который на подходе, она говорила об угрозе ноутбуков и смартфонов для безопасности Европы. Я думаю, она движется в правильном направлении".

Гробе: Некоторые говорили, что она слишком мягка в вопросе верховенства права. Она не упомянула в этой связи по именам Польшу и Венгрию. Что вы об этом думаете?

Мерфи: "И всё же она упомянула ещё два государства-члена, Словакию и Мальту, в контексте проблем с журналистами и антикоррупционных расследований. Говоря по справедливости, я не сомневаюсь, что сейчас идет активный диалог между Еврокомиссией и Венгрией с Польшей. И я думаю, что указывать на них пальцем на данном этапе могло бы быть контрпродуктивным, особенно если, как мы надеемся, за кулисами достигается некоторый прогресс. Но я думаю, что к её следующей речи в 2022 году в этой области должен быть достигнут прогресс".

Гробе: Речь окончена, но вызовы остаются. Как по вашему, Фон дер Ляйен и Еврокомиссия в целом на правильном пути?

Мерфи: "В первые два года их мандата и в первые два года парламентского мандата, а они совпадают, конечно, в значительной степени определяется то, что должно быть сделано. Нужно победить коронавирус, резко сокращать вредные выбросы в атмосферу. Теперь пора всё это выполнять. Нужно разрабатывать детали, решать, как осуществлять такие меры, как защита рабочих мест, укрепление экономики. Но достичь всех этих очевидных целей нужно так, чтобы не разделять Европу социально, а это гораздо важнее, чем ставить громкие задачи".

Обёрнутый памятник Урсуле?

Удостоится ли Урсула фон дер Ляйен когда-нибудь памятника, ещё неизвестно, Но возможно, такой монумент будет обернут в стиле художника Христо, что было бы высшей наградой и общественным признанием.

Это случилось с Триумфальной аркой в Париже на этой неделе. Арка эпохи Наполеона повидала много парадов и протестов, но никогда раньше не была укутана в серебристую и синюю ткань, пригодную для вторичной переработки.

Посмертная художественная инсталляция, созданная Христо Ивашевым в 1961 году, должна была быть реализована прошлой осенью, но пандемия задержала её, а затем Христо умер. Тем не менее, в честь него и Парижа проект был продолжен. Посетители могут трогать ткань у подножия арки и на террасе на крыше до 3 октября".