Что обсудит Байден в Европе

Президент США Джо Байден прибыл в Европу с пятидневным визитом. Формально он один из первых лидеров, прибывших в Рим на саммит "большой двадцатки". Но программа главы Белого дома заметно шире.

Второй в истории католик во главе Соединённых Штатов начал программу со встречи с папой римским. После G20 Байден отправится в Глазго на климатический саммит COP26.

Джулия Норман, Юниверсити-колледж Лондона:

"Первое — это восстановление экономики после ковида. В рамках "двадцатки" обсудят, с одной стороны, высокие цены на энергоносители, а с другой — проблемы с цепочками поставок. Также он собирается работать в рамках G20 над тем, чтобы добиться формальной поддержки глобальной минимальной налоговой ставки. Это минимум 15% с доходов корпораций, независимо от того, где они ведут дела".

Джо Байден на полях саммита должен лично встретиться с французским коллегой Эммануэлем Макроном — впервые после "австралийского кризиса", вызванного отменой контракта на строительство подводных лодок, что привело к обострению трансатлантических отношений.

Джулия Норман, Юниверсити-колледж Лондона:

"Вашингтон явно недооценил степень того, какую тревогу такой шаг вызовет у французов. За последние несколько недель было хорошо видно, насколько сильный дипломатический ущерб это нанесло. Однако они намерены лично обсудить эту тему и официально укрепить пошатнувшиеся отношения. Также ожидается, что они затронут тему обороны. Макрон выступает, конечно, за большую самостоятельность ЕС, но ему по-прежнему нужна поддержка Вашингтона, в частности в вопросах борьбы с терроризмом".

В Великобритании Джо Байден обсудит среди прочего последствия "брексита" — социальные и и экономические — и связанный с этим ирландский вопрос.