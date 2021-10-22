Кто защитит Тайвань: слова Джо Байдена вызвали негодование Пекина

Кто защитит Тайвань: слова Джо Байдена вызвали негодование ПекинаКомментарии
Вашингтон готов обеспечивать безопасность Тайваня, если остров подвергнется атаке. Об этом заявил президент США Джо Байден, при этом отметив, что холодной войны с Китаем он не хочет.
Позицию президента прокомментировал министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, Вашингтон будет и далее придерживаться в отношении КНР политики "одного Китая", сохраняя при этом установившиеся отношения с Тайванем, в том числе в обеспечении его безопасности.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о возможном вмешательстве альянса в конфликт, если Тайвань подвергнется нападению, лишь призвав снизить напряженность вокруг острова.
На слова Байдена отреагировали и в Пекине, подчеркнув, что Китай готов на все ради защиты национального суверенитета и территориальной целостности и не пойдет на компромиссы или уступки.
Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь предостерег американского президента от неосторожных высказываний по чувствительному для Пекина вопросу.
США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Несмотря на признание политики "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты у Пекина.