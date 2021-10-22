Кто защитит Тайвань: слова Джо Байдена вызвали негодование Пекина

Вашингтон готов обеспечивать безопасность Тайваня, если остров подвергнется атаке. Об этом заявил президент США Джо Байден, при этом отметив, что холодной войны с Китаем он не хочет.

Позицию президента прокомментировал министр обороны США Ллойд Остин. По его словам, Вашингтон будет и далее придерживаться в отношении КНР политики "одного Китая", сохраняя при этом установившиеся отношения с Тайванем, в том числе в обеспечении его безопасности.

Никто не хочет, чтобы напряженность переросла в открытый конфликт, и это точно не президент Байден, и нет никаких причин, чтобы это произошло. Мы будем продолжать помогать Тайваню со всем необходимым для их самообороны. И мы и далее будем сконцентрированы на этом Ллойд Остин министр обороны США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не стал отвечать на вопрос о возможном вмешательстве альянса в конфликт, если Тайвань подвергнется нападению, лишь призвав снизить напряженность вокруг острова.

Нам нужно разрешить все споры и разногласия в регионе политическими и дипломатическими средствами Йенс Столтенберг генсек НАТО

На слова Байдена отреагировали и в Пекине, подчеркнув, что Китай готов на все ради защиты национального суверенитета и территориальной целостности и не пойдет на компромиссы или уступки.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь предостерег американского президента от неосторожных высказываний по чувствительному для Пекина вопросу.

Мы призываем США де-факто придерживаться принципа "одного Китая", быть осторожными в своих высказываниях и действиях по тайваньскому вопросу и не посылать никаких неверных сигналов сепаратистским силам независимости Тайваня Ван Вэньбинь представитель МИД Китая

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Несмотря на признание политики "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения, что вызывает протесты у Пекина.