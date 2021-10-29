"Деньги, деньги, деньги": Рим готов к саммиту G20

"Деньги, деньги, деньги". Песней шведского квартета АББА активисты организации AVAAZ хотят напомнить лидерам 20 богатейших стран мира "о принятом обязательстве выделять $100 млрд в год на поддержку более бедных стран в борьбе с изменением климата".

Акция прошла у Колизея - символа вечно го города Рима, где в выходные пройдет саммит "Большой двадцатки".

Впервые с начала пандемии лидеры 20 ведущих мировых экономик встречаются очно. Но не совсем - президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин выступят на саммите двадцатки по видеосвязи.

Накануне саммита в Рим прилетел Джо Байден. Второй в истории американский президент-католик провел встречу с папой Франциском, где были затронуты насущные темы борьбы с пандемией и преодоления климатического кризиса.

После рекордной по продолжительности аудиенции с понтификом Байден сосредоточился на возрождении трансатлантических отношений, встретившись с премьером Италии Марио Драги.

Как ожидается, основными темами дискуссий на саммите станут климатический и энергетический кризисы, а также ситуация с коронавирусом.

Саммит двадцатки будет проходить в конгресс-центре La Nuvola, в южной части итальянской столицы. Доступ туда ограничен и позволен только резидентам или работающим в этом районе.

Городские власти задействуют 2 000 полицейских для обеспечения безопасности. К ним присоединятся около 500 военнослужащих, готовых вмешаться в случае угрозы.