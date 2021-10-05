Блинкен прилетел в Париж налаживать отношения

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл во Францию на фоне напряженных отношений между союзниками по НАТО.

Вашингтон исключил Париж из новой инициативы по обеспечению безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В результате чего, Австралия разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией, где это решение назвали "ударом в спину".

Блинкен прибыл в Париж на международную экономическую конференцию, но также намерен встретиться с французскими властями.