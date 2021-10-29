"Меньше денег на ископаемое топливо, больше — на наше будущее!"

Темой новой "Пятницы ради будущего" в европейских столицах стала банковская система, финансирующая загрязняющие природу предприятия.

В Лондоне последователи Греты Тунберг собрались у штаб-квартиры транснациональной банковской корпорации Standart Chartered. В британской столице нынешняя манифестация оказалась особо массовой в преддверии саммита COP26, который должен пройти в Глазго.

А в Брюсселе экоактивисты привезли к зданию национального банка Бельгии остов автомобиля, утонувшего во время разрушительных летних наводнений на востоке страны.

"Это машина из Валлонии. Там этим летом были сильнейшие наводнения, тоже вызванные изменениями климата. Мы сейчас перед национальным банком, который входит в систему Евроцентробанка. Почему здесь? Потому что ЕЦБ тоже затапливает — затапливает экономику, финансовую систему триллионами евро, чтобы стабилизировать систему, которая игнорирует изменения климата. Они вкладывают деньги в компании, имеющие дело с ископаемым топливом, и в другие загрязняющие планету проекты, и тем самым лишь разжигают климатический кризис", — рассказывает участник демонстрации.

В Париже у сотен собравшихся на Биржевой площади — те же лозунги: "Меньше денег на ископаемое топливо, больше денег на наше будущее!"